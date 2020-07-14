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    14.07.2020 - 07:00 |

    İşgaliyeye geçit yok

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi.

    İşgaliyeye geçit yok

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi. Gazibeğendi Tesisleri’ndeki etkinlikte sıfır işgaliye uygulaması, seyyar satıcılarla ilgili yapılan düzenlemeler görüşüldü, personelin sorunları dinlendi. İşini özveriyle yapan personelin her zaman yanında duracaklarını belirten Başkan Günel, “Kurumumuzu dışarıda en çok sizler temsil ediyorsunuz. Sizlerin yaptığı her hareket Kuşadası Belediyesi’ne yansıyor. Bizden önce zabıtanın hiçbir ağırlığı yoktu. Güçlü bir yapı oluşturduk. Kuşadası’nda zabıtanın itibarı arttı. Ekipman olarak eksikleriniz olduğunu biliyorum. Hepsini gidereceğiz. İşini düzgün yapan her personelimin yanındayım. Asla hakkınızı yemem, yedirtmem” diye konuştu. Günel, sıfır işgaliye uygulamasından asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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