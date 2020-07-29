IŞILAY SAYGIN UNUTULMADI

Önemli bakanlıklarda hizmet vererek Türkiye’de ilkleri başarmış Işılay Saygın, adının yaşatıldığı Buca Belediyesi Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde anıldı. Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği(IWSA) tarafından organize edilen anma etkinliklerinde ilk olarak kabir ziyareti gerçekleştirildi, lokma dağıtıldı. Saygın’ın hayatı boyunca kadının toplumdaki yerinin yükselmesi için çalıştığını anlayan IWSA Genel Başkanı Jale Gelgör, “Kadınlar ve çocuklara devletin şevkat elini uzattı. Bizlerde dernek olarak bir dönem başkanlık yapan Saygın’ın takipçisiyiz. Çıkarttığı çağdaş yasalar, açtığı eğitim kurumları ve vizyonu ile yaşamaya devam ediyor” dedi.