BİST1.1530.00EURO8.170.50USD6.940.21ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri IŞILAY SAYGIN UNUTULMADI
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    IŞILAY SAYGIN UNUTULMADI

    Önemli bakanlıklarda hizmet vererek Türkiye’de ilkleri başarmış Işılay Saygın, adının yaşatıldığı Buca Belediyesi Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde anıldı.

    IŞILAY SAYGIN UNUTULMADI

    Önemli bakanlıklarda hizmet vererek Türkiye’de ilkleri başarmış Işılay Saygın, adının yaşatıldığı Buca Belediyesi Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde anıldı. Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği(IWSA) tarafından organize edilen anma etkinliklerinde ilk olarak kabir ziyareti gerçekleştirildi, lokma dağıtıldı. Saygın’ın hayatı boyunca kadının toplumdaki yerinin yükselmesi için çalıştığını anlayan IWSA Genel Başkanı Jale Gelgör, “Kadınlar ve çocuklara devletin şevkat elini uzattı. Bizlerde dernek olarak bir dönem başkanlık yapan Saygın’ın takipçisiyiz. Çıkarttığı çağdaş yasalar, açtığı eğitim kurumları ve vizyonu ile yaşamaya devam ediyor” dedi.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber