İŞKUR İzmir’den rekor

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve platform üyesi gazeteci ve yazarlar, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ile bir araya geldi. İŞKUR Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda İzmir’e dair istatistikleri aktaran Kabak, 2019 yılında istihdamda tarihi bir rekora imza attıklarını, 127 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi.

Bölgelerde birinci

Önceki yıla göre yaklaşık yüzde 75’lik bir istihdam artışıyla, İŞKUR’un İzmir’deki 86 yıllık tarihinde görülmemiş bir rekora imza attıklarını anlatan Kabak, “Performans göstergeleri bakımından da İŞKUR’un 8 farklı bölgesi içinde birinci konumdayız. Gerek işveren tarafıyla gerekse iş arayanlarla sıkı bir işbirliğindeyiz. İşverenin hangi nitelikte eleman aradığını iyi bildiğimiz için kayıtlarımızdan bu nitelikteki işsiz vatandaşlarımıza anında ulaşıp ikisini ortak noktada buluşturuyoruz. Ayrıca 2019’da 67 bin işsiz kalan vatandaşımıza 562 milyon liralık işsizlik maaşı ödedik. İşsiz kalanlara yönelik düzenlediğiniz kurslarda ise eleman ihtiyacının en fazla olduğu çağrı merkezi, makineci ve garson gibi meslek dallarına ağırlık verdik” dedi.