İstanbul’dan EGİAD Melekleri’ne tanıtım

Profesyonel Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler tarafından, spor ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişimini desteklemek için hayata geçirilen SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı EGİAD Melekleri’ne tanıtıldı. Programın, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve spor eksenli sorunlara çözümler sunan girişimlerinin büyümesine yardımcı olmak olduğunu belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Spor eksenli ürün ya da hizmeti olan yeni girişimlerin uluslararası platformda potansiyel partner, mentor ve yatırımcılarla buluşmalarını hedefleyen İstanbul merkezli ilk program olma özelliğini taşıyor” dedi. Güler ise, girişimcilik ekosisteminde EGİAD Melekleri’ni önemli bir paydaş olarak gördüklerini belirtti. Spor girişimcilerinin ve yenilikçilerinin işlerini büyütebilmeleri için mentorluk, birebir öğrenme; gelecek ortaklıkları yolunda ise yatırımcı ve spor paydaşlarıyla networking desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Etkinlikte; E-playout, Garage Atlas Live, Play Decent, Sporzy, Uniqgene ve Woxis fikirlerinin sunumları yapıldı.