İstanbul’dan gelen bağışlar sevindirdi

İhtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Ödemiş Belediyesi, Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle “Elini uzat, uzakta kalmasınlar” sloganıyla düzenlenen tablet ve bilgisayar bağış kampanyasına bir destek de İstanbul’da yaşayan Ödemişlilerden geldi. Destek için teşekkür eden Başkan Mehmet Eriş, “Ne kadar çok tabletimiz olursa çocuklarımızı eğitimle buluşturma, eğitimden geri kalmama olanağı da artar” dedi.