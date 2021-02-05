İstanbul’un dikkatini çekti

İzmir sahnelerinden İstanbul’a transfer olan Sevgim Yılmaz, yeniden yorumladığı “İhtiyacım Var” ile 34 milyon, “Bile bile yandı yüreğim” ile de 32 milyon tıklamaya ulaştı. Şarkı söyleme tarzıyla Kibariye’ye, giyim tarzıyla ise Rihanna’ya benzetilen Yılmaz, Samsun Demir’in de dikkatini çekti. DMC ile anlaşan Yılmaz, Demet Akalın’ın “Yekten” şarkısının yaratıcısı Bade Derin Öz’den “İflah Olmazsın” için stüdyoya kapandı. Düzenlemesi Bilal Sonses’e ait şarkının klip de yakında başlıyor.