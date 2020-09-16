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    HaberlerEge Haberleri Başarıyı getiren BELGEM büyüyor
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Başarıyı getiren BELGEM büyüyor

    Eren Can Arslan 2 milyonu aşkın öğrencinin girdiği sınavda, sözelde Türkiye 945’incisi olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’ne yerleşti.

    Başarıyı getiren BELGEM büyüyor

    Üniversite sınavlarına BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi) ve Bornova Belediyesi’nin 2020 yılı başında hayata geçirdiği vizyon projesi Dijital Sınıf ile hazırlanan öğrenciler önemli başarıya imza attı. YKS’ye belediyenin desteği ile hazırlanan öğrencilerin yüzde 80’i tercih yapma hakkı veren puanlar aldı, yarısı 4 yıllık fakülteleri kazandı.
    Eğitime desteği artıracaklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Önümüzdeki yıl Dijital Sınıf ilkokulları da kapsayacak biçimde genişliyor. Diğer yandan Bornova Merkez’de aldığımız yeni bina ile BELGEM’in öğrenci kapasitesini iki kat artırıyoruz” dedi.

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