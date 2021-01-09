İTB, 130’uncu yılında yeniden doğuyor

Açılışının yapıldığı 1928 yılından bugüne kesintisiz olarak hizmet veren İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) binası restore ediliyor. İzmir adına çok kıymetli bir kültür mirası olan ve 1. derece kültür varlığı olarak tescil edilmiş tarihi Borsa Sarayını en sağlıklı biçimde geleceğe taşımak istediklerini belirten İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Hizmet binasını geçici süre ile Alsancak Bulvar İş Merkezi’ne taşıyıp mesaimize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Bir yandan da borsamızın Çınarlı’da bulunan arsası üzerine konumlandıracağımız yeni hizmet binası için çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz, yeni ve modern bir borsa binası inşa edip kurumumuzun idari fonksiyonlarını burada sürdürmek; Tarihi Borsa Sarayını da bir prestij ve kültür binası olarak tasarlamak” diye konuştu.

Bu değişimin tarihi binanın tamamen terk edileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Kestelli, “Heyetleri ağırlayacağımız bir ağırlama katı ve tarihe saygı salonu, meclis toplantılarını yapabileceğimiz salonlar, üyelerimizin kullanabileceği tüccarlar kulübü restoranı, Borsa Akademi ve Borsa Vakfı’nın faaliyetlerini yürüteceği eğitim salonları, kütüphane, sergi salonları, hediyelik eşya dükkânı gibi yapıların tarihi bina içinde konumlandırılması planlanıyor” dedi.