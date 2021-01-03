İTB’de değişim ve dönüşüm başladı

1891’de kurulan İzmir Ticaret Borsası (İTB) kuruluşunun 130’uncu yılını, üreticiye ve tarıma önemli katkılar koyacak projelerin yanı sıra dijital dönüşüm çalışmalarıyla taçlandıracak. 2021’in değişim ve dönüşüm yılı olacağını belirten İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Bütçemizi oybirliğiyle 23 milyon lira olarak belirledik. 2021’in ilk yarısında kuruluş işlemleri bitecek olan Borsa Vakfı çatısı altında üyelerimiz ve sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, Borsa Akademi faaliyetlerini yürüteceğiz. Elektronik salon işlemlerinde yazılımın devreye alınması noktasında da sona geldik. Kurum dergimizin yenilenmesinden podcast yayınlarına, sosyal medya çalışmalarından 130. yıl prestij yayınına kadar, iletişim etkimizi artırıcı adımlar da atacağız. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nde ise Tarım Bakanlığı’nın ortaklığıyla önemli bir aşamaya ulaşmıştık” diye konuştu.

İklim politikası şart

İTB Meclis Başkanı Barış Karagöz ise, 2021’in en önemli gündem maddesinin iklim değişikliği olduğunu dile getirdi. Azalan yağışlara dikkat çeken Karagöz, “Yağışlar ile doğada yeterli çiçeklenme olmazsa arılar kendilerine yetecek bal yapamayacak ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Arıların yok olması ise bitkisel yaşam ve tarımsal üretimin tehlike altında olması demek. Hem hükümet hem de yerel yönetimlerin bir iklim politikası oluşturması şart.” dedi.