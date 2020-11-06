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    HaberlerEge Haberleri İtfaiyecilere ikramiye istedi
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    06.11.2020 - 07:00 |

    İtfaiyecilere ikramiye istedi

    İtfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için verdiği mücadele ve yasa teklifiyle bilinen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, depremde büyük bir özveriyle görev yapan itfaiyecilere en az birer maaş ikramiye verilmesi gerektiğini söyledi.

    İtfaiyecilere ikramiye istedi

    İtfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için verdiği mücadele ve yasa teklifiyle bilinen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, depremde büyük bir özveriyle görev yapan itfaiyecilere en az birer maaş ikramiye verilmesi gerektiğini söyledi. İtfaiyeciliğin masabaşı memurlarının bulunduğu Genel İdari Hizmetler Sınıfı’nda yer aldığını hatırlatan Sertel, “Son felaket de gösterdi ki, Türkiye’nin dört bir yanından gelen itfaiyeciler canları pahasına can kurtarmak için olağanüstü bir çaba gösterdi. Kendi canları pahasına can kurtaran insanların Genel İdari Hizmetler Sınıfı’nda yer almasını içime sindiremiyorum. İtfaiyecilik bir meslektir. İtfaiyecilik lisesi varsa, İtfaiyecilik yüksekokulu varsa, o halde bu iş tabela üzerinde kalmamalı ve meslek olarak kabul edilmelidir” dedi.

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