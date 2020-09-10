İyi ki doğdun İzmir!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutlama etkinlikleri Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922’de İzmir’e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş, 350 metrelik dev Türk bayrağı ile Basmane Karakolu önünden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar sürdü. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törenlerde Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapıp gökyüzüne ay-yıldız çizdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Dünyaya ilham verdi

İzmir’in kurtuluşunun; Ortadoğu’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Asya’ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı olduğunu ifade eden Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in Cumhuriyet’i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi, demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek. Halk egemenliğine dayanan İzmir’in kurtuluşun 98’inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Süvari birliği temsili olarak İzmir’in kurtuluşunu canlandırıp, Valilik binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı, Vali Yavuz Selim Köşger’e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.

‘Özgürlük hikayesi’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül Resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. Kentin siyaset ve iş dünyasından önde gelen gelen isimlerinin katıldığı gecede konuşan Soyer, 9 Eylül’ün bağımsızlığın günü olduğunu belirterek, “9 Eylül bir halkın özgürlük hikayesidir. İzmir, demokrasinin köklerinin doğup dünyaya yayıldığı şehrimiz; hem kurtuluş mücadelesinin ilk direnişini ortaya koymuş, hem 9 Eylül 1922’de, Anadolu’nun işgalden kurtulup özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğu mücadelenin ev sahibi olmuştur” dedi.

Kurtuluş Müzesi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı olarak anılan Atatürk Meydanı’nın bilinirliğini artırmak için bir çalışma yaptı. Atatürk’ün yüzünün üç boyutlu tasarlandığı anıt-tabela, İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümünde düzenlenen törenle açıldı. Başkan Tunç Soyer, “Konak Belediyemize ait Alanyalı Konağı’nda, etrafında kamulaştırmalar da yapıp bir Kurtuluş Müzesi açacağız” dedi.

SoloTürk’ün gökyüzündeki gösterisinde çizdiği ay-yıldız, kutlamaları izleyenleri hem duygulandırdı hem de coşkuyu katladı.

İki gurur birden

CHP İzmir İl Başkanlığı İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlediği törenle kutladı. 9 Eylül’de iki gururu birden yaşadıklarını belirten İl Başkanı Deniz Yücel, “Kurtuluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’ün onu daha ve anlamlı kılan bir özelliği var. CHP bugün 97 yaşında. CHP 9 Eylül 1923 yılında kabul edilen parti tüzüğüyle kurulmuştur. CHP ‘mevzubahis vatansa gerisi teferruattır’ diyenlerin partisidir. CHP toplumun huzuru ve barışı için haksızlıkların hukuksuzlukların son bulması, demokrasinin hayata geçmesi için ‘ hak- hukuk- adalet’ diyerek yürüyenlerin partisidir” dedi.

Buca’da renkli kortej

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları,Buca’da renkli görüntülere sahne oldu. Vosvos araçların kortejinde direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İzmirimizin doğum günü kutlu olsun. Bağımsızlık deyince akla İzmir gelir. Çünkü İzmir demek; Atatürk demektir, İzmir demek; cumhuriyet demektir” diye konuştu. Kortej, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Buca’nın dört bir yanını dolaştı. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süslenen araçları görenler, evlerinin camlarından, balkonlarından coşkuya ortak oldu.

İzmir Valsi’ne klip

Gazİemİr Belediyesi’nin Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir çalışmaya imza attı. Merkezin korosunun 15 üyesi, İzmir Valsi şarkısını seslendirdi. Şef Yılmaz Demirtaş yönetiminde, 15 gün süren uzaktan eğitimle hazırlanan koristler, iki gün süren stüdyo çalışmalarının ardından kamera karşısına geçti. İki saat süren çekimlerde elde edilen görüntüler klip haline getirilip belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

‘9 Eylül onurumuzdur!’

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. “9 Eylül onurumuzdur” diyen Tugay, “Bize bu büyük mirası bırakan atalarımızı, başta Büyük Önderimiz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; saygıyla, minnetle ve sonsuz bağlılıkla anıyoruz. Atatürk’ün Karşıyaka’sı olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki, bu büyük destanı yaratan ruhtan, bilinçten ve çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.