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    HaberlerEge Haberleri İYTE Fen Lisesi 2021’de açılacak
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    24.06.2020 - 07:00 |

    İYTE Fen Lisesi 2021’de açılacak

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite yerleşkesinde inşa edecekleri ve lise öğrencilerine üniversitedeymiş hisse yaşatacak İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesi’nin gelecek yıl faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

    İYTE Fen Lisesi 2021’de açılacak

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite yerleşkesinde inşa edecekleri ve lise öğrencilerine üniversitedeymiş hisse yaşatacak İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesi’nin gelecek yıl faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. Topluma ve ülkeye karşı sorumluluğun bir gereği olarak sadece üniversite, master ve doktora eğitimi değil, bundan önceki döneme de katkı sunmak için bazı projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, fen lisesinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.
    Mimari projesi hazır
    Baran, “İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesi projesinin, mimari projeleri hazırlanıyor, zemin etütleri yapılıyor. Bu işlemler bittikten sonra yine hedefimiz 2020 yılı içinde okulun temelini atmak ve 2021’in eylül ayında buraya öğrenci kabul etmek” şeklinde konuştu.

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