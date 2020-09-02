İZBAN son hız geliyor

İZBAN hattının Bergama’ya kadar gelmesi için çalışmalara yeniden başlanması ilçede sevinçle karşılandı. Geçen günlerde Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla görüşen Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun girişimleri ve Ankara’nın projeye yoğunlaşmasıyla, bir süredir bir ilerleme kaydedilemeyen Bergama-Aliağa İZBAN projesinin kaldığı yerden devam edeceği öğreğnildi. Proje için arazi sahipleriyle kamulaştırma görüşmeleri de başlıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdürü Murat Bakır’la da bir araya gelen Başkan Koştu, “İZBAN, Bergamamız açısından çok önemli. İZBAN’ın tarihi kentimiz Bergama’ya kadar uzaması önemli. Bergamamız; İzmir, İstanbul otoyolları, doğalgaz çalışmaları, Çandarlı Liman Projesi, Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük projelerle Kuzey Ege’nin yıldızı olacak” dedi.

Desteğe teşekkür etti

Aliağa-Bergama arası durak ve üstgeçitlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı İZBAN’ın Bergama’ya kadar uzaması için seferber olunduğuna dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Koştu, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, bölge milletvekillerimiz, bakanlık bürokratlarımız ve ilgili kurum müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.