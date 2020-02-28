İZBAN teşekkürü

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Kınık ziyareti sırasında söz verdiği, İZBAN’ın Kınık’a kadar uzatılma sözü gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında bu konuda Erdoğan’a bir sunum yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, İZBAN’ın ilçeye uzatılmasıyla ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın Aliağa’dan önce Çandarlı, sonra da Bergama ve Kınık ilçelerine uzatılması projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti; ihalenin yapılmasıyla önce Bergama, daha sonra da Kınık’a uzatılacağının müjdesini verdi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, İZBAN’ın Kınık’a gelmesiyle ilçede Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı açılacak olan sağlık ve maden fakültelerinde öğrenim görecek olan öğrenciler ile ve vatandaşların rahat edeceğini kaydetti, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başta olmak üzere, bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.