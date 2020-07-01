İzmir BŞB hentbolda 4 isimle yola devam

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce altyapıdan A Takım’a çıkan dört oyuncunun sözleşmelerini birer yıl uzattı. Yeni sezon öncesi Kastamonu Belediyespor’dan Yasemin Güler’i renklerine bağlayıp, Ece Sözmen ve Sibel Kırcıoğlu’nun sözleşmelerini uzatan İzmir BŞB, 20 yaşındaki Zeynep Onur ve Gizem Koca ile 19 yaşındaki Gizem Buse Dallı ve Emine Polat’ı da takımda tuttu. Genç hentbolcular İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme ile Sportif Direktör Saffet Türksoyuer’in katıldığı imza töreninde yeni sezonda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. A Takım Antrenörü Senar Dayat ise, “Her dönem altyapıdan en az 7-8 oyuncu bulunduruyoruz. Onlara güveniyoruz” dedi.