İzmir dahil 90 noktaya Karavan Park

Türkiye’nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yabancı turistin ilgisini çekip yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park Projesini hayata geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın destekleri ve MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Karavan Turizmi Çalışma Grubu Başkanı Ümit Hotaman koordinasyonunda hayata geçecek proje hakkında bilgi veren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu:

Kent kent gezecekler

“Salgınla birlikte dünyada yükselişe geçen ‘Karavan Turizmi’nde öne çıkan lokasyonlardan biri olmak amacıyla Karavan Park projesini geliştirdik. Projeyle, günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedefliyoruz. Türkiye’ye gelen turistlerin, Türkiye’nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için birçok şehirde konaklayabilmelerini sağlayacağız. Türkiye genelinde aralarında başta İzmir olmak üzere; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla’nın da bulunduğu kentlerde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurulacak. Her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, çeşitli sosyal donatılarla ve 7/24 saat gerekli güvenlik önlemleri bulunacak”