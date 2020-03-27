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    HaberlerEge Haberleri İzmir, dayanışma örneği gösterdi!
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    27.03.2020 - 07:00 |

    İzmir, dayanışma örneği gösterdi!

    İzmir Büyükşehir, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşlar ile ihtiyaç sahibi ve 1-5 yaş arasında çocuğu olan vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor

    İzmir, dayanışma örneği gösterdi!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tespit edilen 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda paketi dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hemşeri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonuna gelen her talep kayıt altına alınıyor. Başkan Tunç Soyer’in koronavirüs krizinden olumsuz etkilenen, öncellikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrıyla meslek odaları ve bazı iş insanları gıda ve hijyen paketleri oluşturmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi de bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için lojistik ağını kurdu.

    İlk paketler Soyer’den

    Kültürpark 3 No’lu Hol, Büyükşehir Belediyesi’nin lojistik merkezi olarak belirlendi. Belediyeye ulaştırılan ve belediyenin kendi olanaklarıyla kooperatiflerden temin ettiği kuru gıda ve temizlik ürünleri ilk olarak Gürçeşme bölgesinde dağıtıldı. Başkan Soyer, gıda paketini teslim ettiği yurttaşlarla kapıda sohbet etti, başka sıkıntıları olup olmadığını sordu, küçük çocuklara da kitap hediye etti.
    Soyer, “Yapmaya çalıştığımız şey Türkiye’ye ilham olacak. Bu zor günler geçecek, geriye bu dayanışma kalacak. Her şeyden daha kıymetli olan budur. İzmir, bu sıkıntılı günleri en iyi atlatan kentlerden biri haline gelecek” dedi.

    Sağlıkçılara sürpriz

    Tıbbi maske üreterek aile sağlık merkezleri ve hastanelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hastaneden ayrılamayan sağlık personeli için börek ve kurabiye hazırlayıp dağıtmaya başladı. Fabrikası’nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin hazırladıkları 350 kişilik ilk üretimin teslimatı Eşrefpaşa Hastanesi’ne yapıldı. Meslek Fabrikası’nın Halkapınar’daki binasında üretim yapan pasta ve aşçılık eğitmenleri bone, maske ve eldiven kullanıyor.

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