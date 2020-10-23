İzmir, dört kategoride birinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 34. Olağan Meclis Toplantısı, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Ayrıca, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödül töreni de düzenlendi. 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu yarışmada Büyükşehir dört ödüle birden layık görüldü. Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları”, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Sağlıklı Yaşam kategorisinde “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Halkın Bakkalı” projeleri ile Jüri Özel Ödülü aldı.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamını içeren kapsamlı bir stratejik plan çerçevesinde çalıştıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Refahın adil paylaşımını sağlayan, katılımcılığı ve yaşam kalitesini artıran şeffaf bir yönetim anlayışı en temel ilkemiz” dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, kaliteli ve sağlıklı yaşayam için merkezi ve yerel yönetimle beraber STK’lar ve özel sektörün işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Belarus’tan dostluk ziyareti

Belarus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Türkiye ve Belarus arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarının görüşüldüğü ziyarette, sanayi,üretim ve eğitim başta olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı. Soyer, “İşbirliğine katkı sunmaya hazırız. Bunun için de ilk adımı kardeş kent ilişkisi kurarak atabiliriz” dedi.