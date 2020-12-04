İzmir fayı daha kırılmadı

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ekim’de İzmir vuran Ege Denizi’ndeki depremin ardından kentle ilgili uyarılarda bulundu. “İzmir’de hala deprem bekliyoruz” diyen Görür, “Kentteki yıkıcı deprem Kuşadası Körfezi’nde oldu. O deprem İzmir’in beklenen depremi değil” ifadelerini kullandı.

Sarsıntının özellikle İzmir Yarımadası üzerinde kuzey- güney yönlü olan fayları önemli ölçüde etkilemiş olabileceğini belirten Görür, “İzmir’in eskiye nazaran deprem bakımından daha hassas hale geldiğini söyleyebilirim. Gediz grabeninin güney sınır fayı, İzmir fayı olarak kentin içerisine, Bayraklı’nın bulunduğu Körfeze kadar gelir. Asıl deprem üretecek fay, bu İzmir fayıdır. Daha o fay kırılmadı. O kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir” diye konuştu.