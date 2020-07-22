İzmir için birleştiler

İzmir’in kanaat önderleri, Ege Üniversitesi’nde buluştu. EÜ Danışma Kurulu toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı. Köşger, “Danışma kurulları ve kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri akademi ile sanayi arasındaki kopukluğu gideriyor. İş dünyasının bütün temsilcilerinin yer aldığı bu danışma kurulunun ortaya çıkaracağı fikirler, İzmir’in ve tüm Türkiye’nin çok daha üst seviyeye çıkmasını sağlayacak” ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Ege Üniversitesi olarak üç ana parametremiz var. Öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve ülkemizin, devletimizin, toplumuzun, sanayicilerimizin 11. Kalkınma Planı doğrultusunda öncelikli alanlarda Ar-Ge yapmak. Bölgemiz ve ülkemiz için seferberlik içindeyiz” diye konuştu. Etkinliğe katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, “Üretim yoksa kalkınmamız hayal. Kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak bilimi ön plana çıkarmamız lazım” şeklinde konuştu.

‘Yeni fikirler üretelim’

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Her yıl yapılan memnuniyet araştırmasında ilk 25’te İzmir’den dört üniversite yer alıyor. Fakat yeterli değil. Daha üst sıralara çıkmak için birlikte fikirler üretmeliyiz” dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilal Saygılı da, “Öğrencilerin dilinin iyi anlaşılması üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendirir” diye konuştu. Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk ise, öğrencilerin okul döneminde iş dünyasına katılımlarının artırılması gerektiğini savundu.

A plus üniversite

Öğrencilerin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA2020) Ege Üniversitesi, son üç yıl içindeki yükselişini sürdürdü. Ege, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında 17’nci sırada yer aldı, A düzeyine yükseldi. Ayrıca, devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında ise 499 puanla 8. sırada.