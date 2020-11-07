'İzmir için yüzdüm'

Daha önce Türkiye’ye birçok ilki yaşatan 23 yaşındaki sporcu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden International Swimming League’de 26 Ekim’de 25.50’lik derecesiyle kırdığı 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu, 25.29’la geliştirdi. Emre bu derecesiyle tarihin bu kulvarda en hızlı ikinci ismi olurken Cameron van der Burgh’un dünya rekoru olan 25.25’e 4 salise ile yaklaştı. Fenerbahçe adına yüzmesine rağmen ailesi, kendisi ve antrenörleri İzmir’de yaşayan sporcu, 30 Ekim’de İzmir’de 114 vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem haberini rekor kırdığı yarıştan 4 gün sonra Budapeşte’de aldı. Yarışma devam ettiği için aklı ve kalbi İzmir’de kalmasına rağmen havuza giren sporcu, kendi rekorunu kırarken, büyük acı yaşayan memleketini unutmadı.

‘Ayda ve Elif umut oldu’

Havuza göğsünde kalbinin üzerine gelen yere “İzmir” yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp kentin acısını paylaştı. Emre, “Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım. Elimden geldiğince deprem haberlerinden uzak durmaya çalıştım ama Ayda ve Elif’i görmezden gelemezdim. Onlar bize mucizeyi hatırlatan mucize çocuklar. Ayrıca İzmir’e yağan yardımları ve İzmirlilerin kenetlenmesini gördükçe bir kez daha dedim ki, ‘İyi ki İzmirliyim’. Sonra ben de yapmam gereken işe konsantre oldum çünkü bu sefer farklıydı. Bu sefer İzmirim için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. İzmir’in acısını paylaşan güzel ülkem ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.