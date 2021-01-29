‘İzmir örnek olsun’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye çağrıda bulundu, İzmir Büyükşehir’in tarımsal kalkınma kooperatifleri ile yaptığı ürün alım sözleşmesinin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirtti. Sertel, “2019 yılında 125 milyon, 2020 yılında 144 milyon liralık üreticiden alım yapan İzmir Büyükşehir, yeni yılda üreticiden 338 milyon liralık alım yapacak. Yerelde AKP’li belediyeler de kendi bölgelerindeki çiftçileri desteklemeli. Kırsal kalkınma ancak bu şekilde olur. BakanıPakdemirli, modeli incelesin. Türkiye’de uygulanması için çalışmalar yürütülsün” dedi.