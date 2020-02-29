İzmir otomobil Sporları Derneği görkemli gecede buluştu

İMOK tarafından düzenlenen ödül gecesi iş, siyaset ve yarış camiyasından bir çok ismin katılımıyla 25 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Gecenin açılışı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağının gönderdiği mesaj okunarak başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AYOSK Başkanı Mithat Diker, EOSK Başkanı Özer Yüce, Begos Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, Buca İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nazmi Keçeci, TOSFED İzmir İl Temsilcisi Enis Alpsoy ve Ülkü Motorsporları Kulübü’nden Muhammed Ali Ülkü, Altan Yalaz, Ali Erez, Ayfer Erez isimlerinin de katıldığı gecede tırmanma branşında dereceye giren sporcuların yanı sıra, yarışlara destek verenlere ödül ve plaketleri takdim edildi.