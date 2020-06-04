İzmir, pandemi EXPO’suna talip

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) düzenlediği çevrimiçi buluşmalarının altıncısının konuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile turizm danışmanı Cem Kınay oldu. Soyer, kentte ‘Pandemi EXPO’su düzenlemek istediklerini söyledi. İzmir’i bir dünya kenti olarak görmek istediklerini belirten Soyer, “İzmir, gastronomisi, doğası, kültürel ve tarihsel zenginliklere, kendine özgü değerlere zenginliklere sahip. İzmir’i var eden zenginlikleri bir bütün olarak ortaya koymak gerek. Bunu da şehir ittifakıyla yapabilirsiniz” dedi.



Sağlık turizmi



İzmir ve bölge turizminin gelişimi için ‘İzmir Turizm Stratejisi’ni hazırladıklarını, sağlık turizminin en önemli başlıklardan biri olduğunu kaydeden Soyer, “Dünya Sağlık Örgütü’ne Pandemi EXPO’su yapmak için talip olduğumuzu, bu konuda onların da desteğini istediğimizi söylemek üzere önümüzdeki hafta gidiyoruz. Bizim bütün dünyaya söyleyeceğimiz bir şey var. Bu topraklar iyi yaşarsınız. Bu topraklarda uzun yaşarsınız. Bu topraklarda çok sağlam bir tıp var. Komutan Agamemnon, iki bin yıl önce yaralılarını tedavi ettirmek için Balçova’daki termalleri kullanmış. İnsanlık tarihinin bildiği en büyük tıp adamı Galenos, Bergamalı. Tıbbın sembolü bu topraklardan çıkmış. Çift başlı yılan, Bergama’dan çıkmış. Müzikle tedavi diye bir şeyi 2 bin sene önce bulmuş hemşehrilerimiz, atalarımız” diye konuştu.



Kınay da, korona sürecinde sağlık, güvenlik ve hijyen kurallarının öne çıktığını belirtti, bu kuralları küçük otellerde sağlamanan çok güç olduğunu, büyük otellerin kuralları zaten uyguladığını ve kapasite planlaması yapabildiğini söyledi, şunları dile getirdi:



Teşekkür etti



“Mutlaka normalleşeceğiz, ama hijyen kurallarına, sosyal mesafe kuralına uymalıyız.” ETİK Başkanı Mehmet İşler ise, “İzmir turizminin geleceğe emin adımlarla yol alması, mesafe kat etmesi önemli. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’ndaki, İZTAV’daki ve İZFAŞ’taki çalışmalarınızla kente büyük adımlar attırıyor, mesafeler kat ettiriyorsunuz. Bu yıllardır özlediğimiz yaklaşım” dedi.



‘Gücü olan alsın’



Gücü olanla ihtiyacı olanı buluşturmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir, ekonomik nedenlerle hijyen malzemelerine erişim güçlüğü çekenler için Halkın Bakkalı üzerinden ‘Biz Varız Hijyen Paketi’ni satışa sundu. Dileyen herkes 40 liraya, 7 parçalık hijyenik ürün paketinden istediği kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.