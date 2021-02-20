İzmir, salgını bitirmeye kararlı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen koronavirüs aşısı ‘CoronaVac’ yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de 85 ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 425 bin doz aşının uygulandığını ifade eden İzmir İl Sağlık MüdHalk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, “Bugüne kadar 425 bin doz aşı yaptık. Türkiye’de yapılan aşının yaklaşık 6.7’sini ilimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları bitti. Bu vatandaşlarımızın ikinci tur aşamalarına başlamak üzereyiz. İzmirlilerin de aşıya talebinin fazla olması mutluluk veriyor. Hastanelerimizde hafta sonları da dahil gece 00.00’a kadar aşı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Önlemlere devam

Birinci tur aşılamaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eder Kızılelma, “Toplumsal bağışıklıkta aşının mümkün olan en kısa sürede yapılması oldukça önemli. Vaka sayılarının azalması da oldukça sevindirici bir durum. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi vakaların azalmasında etkili oluyor. Filyasyon ekipleri de salgının başından beri özveriyle çalışıyor. Vakalara çabuk ulaşıp temaslıları izole ediyor” diye konuştu.