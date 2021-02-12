İzmir sanayisine nitelikli personel

Vali Yavuz Selim Köşger ve MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın imzaladıkları protokol ile sanayinin nitelikli işgücü talebi karşılanacak.

MÜSİAD üyeleri istihdam edecek

“Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması” projesi ile MÜSİAD bünyesinde istihdam odaklı bir eğitim merkezi kurulacağını ifade eden Saygılı “Başta ERP eğitimleri olmak üzere, dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma, çevik uygulamalar konusunda eğitimler ve seminerler düzenlenecek” dedi.

Projenin hedef kitlesinin gençler ve kadınlar olduğunu belirten Köşger de, “İlk aşamada 180 kişiye eğitim verilmesi planlanan ERP projesinin, merkezde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan bu katılımcılardan en az 50 tanesi MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilecek” diye konuştu.