İzmir Süper Lig'i kucaklayabilir

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında haziran ortasına ertelenen Süper Lig ile ilgili çalışmaları takip eden ve değerlendiren Tartan, var olan koşullar ve önlemlerin artırılarak Süper Lig’in İzmir’de tamamlanması teklifinde bulundu. İzmir’in altyap, ulaşım ağı olarak gelişmişliği ve tesisleşmesi ile sıyrılması yönüne vurgu yapan Tartan, “Altyapı yeterli, hijyen koşulları sağlanır, oteller uygun, antrenman sahaları var, ulaşım kolay. Hatta 20 dakika uzaklıktaki Manisa da devreye alınır. İzmir’de her takımın da seyircisi var. Hem takım rahat eder hem Ege ekonomisi için ciddi bir atılım olur” diye konuştu.

‘Statlarımız yeterli’

Süper Lig’in oynanarak tamamlanması kararını yerinde bulan Tartan, “Süper Lig oynanacak. Doğru karar. Ama nasıl olacak? Önerim şu; takımlar İzmir’de konuşlansın. Kalan maçlar da İzmir’de oynansın. Atatürk, Göztepe ve Bornova statları çok uygun. Tire ve Menemen statları da dört büyükler dışındaki maçlara harika ev sahipliği yapar” dedi. İzmir’in ekonomisine direkt katkı edeceği gerçeğini de değerlendiren Tartan, “Esnaf odalarımız da, ticaret odamız da, kentin tüm dinamikleri de seferber olur. Akıl için yol bir” değerlendirmesinde bulundu.