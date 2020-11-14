İzmir tarihindeki en büyük dönüşüm

İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından bölgeden ayrılmayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hasar tespit ve yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıda “İzmir tarihinin en büyük dönüşüm çalışmasının başlama vakti” açıklaması yapan Pakdemirli, “Hızlıca ilk kazmayı vurup, bir yıl sonra kış gelmeden evleri yıkılan İzmirli kardeşlerimize sıcacık yuvalarını teslim ediyor olacağız” ifadelerini kullandı. Vatandaşla uyum içerisinde olduklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

İki haftada 60 milyon lira destek

“Toplam 110 bin binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm var. 5 bin 119 az hasarlı ve 511 orta hasarlı binamız var. Eşya tahliye çalışmaları biten 118 bina var. 18 bina yıkıldı, 8’i de yıkım aşamasında. 14 bin 116 başvuru aldık. Kira ve taşınma yardımlarımız devam ediyor. DASK’tan 24 milyonun üzerinde bir ödeme var. Büyükşehir’in 35 milyon lira toplayıp şu anda 7.2 milyon ödediği ‘Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyası var. İki haftada 60 milyonun üzerinde bir ödeme yapıldı.”

Çalışmalar üç ilçeyi kapsıyor

Çadırlarda süren hayatı normale döndürmek istediklerini ifade eden Pakdemirli, “Daha yavaş bir terk etme ve daha fazla kalma isteği görüyoruz. 4 bin kişi çadırkentlerde kalıyor. Çadır hayatından vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla, kamu misafirhanelerimiz açık. Konteyner kent bir hafta 10 gün içinde hazır olacak. Bayraklı ve Bornova’da kentsel dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Bayraklı’da ilk etapta 1 milyon 380 bin metrekarelik, Karşıyaka’da 304 bin metrekarelik rezerv alanlarda, yeni yaşam alanları kuruyor olacağız. TOKİ’nin 5 bin yeni konut için projeleri hazırlanıyor” dedi.