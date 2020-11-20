‘İzmir, tehlike altında’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova’da koronavirüs denetimi yaptı. Esnafı dolaşan ve sorunları dinleyen Vali Köşger, vatandaşlarla da sohbet etti.

Köşger, 30 Ekim’de meydana gelen, 116 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin koronavirüsle mücadelede de olumsuz etkileri olduğunu bildirdi.

Vali Köşger, “İzmir’de depremin tetiklemesiyle koronavirüs vakaları biraz daha hızlı bir şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkmayla ilgili, haftasonu uyulacaklarla ilgili ve bazı esnafın faaliyetleriyle ilgili tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın halihazırdaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ettiklerini gözlemledim” dedi.

İzmir’de pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayısının 3 katına çıktığını ifade eden Köşger, “En başta kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını düşünmemiz lazım. İzmirli hemşehrilerimizin aynı duruşu göstermeye devam edeceklerini tahmin ediyorum. İnşallah el birliği yaparak bu sıkıntıyı birlikte aşacağız. İzmir’deki patlama devam ederse, ilave tedbirler getireceğiz” diye konuştu. l