İzmir, temiz enerjide atılımı sürdürecek

Yaşar Üniversitesi, Avusturya Kalkınma Ajansı (ADA) katkısı, Avusturyalı ve Türk proje ortakları ve sektör bileşenleriyle birlikte bir eğitim alt yapı projesi başlatıyor. Rüzgar enerjisi alanında mesleki yeterlilik kazandıran bir yeterlilik merkezi yaratılacağını dile getiren Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Emrah Bıyık, “Ülkemizde 10 yılda 10 kat artış gösteren ve binlerce kişiye istihdam yaratan rüzgar enerjisi santrallerinin uluslararası standartlara göre daha yüksek vasıflandırılmaları, Türkiye ekonomisine hem yerli hem de küresel piyasada katma değer kazandıracak. Toplam kurulu güç bakımından ilk sırada yer alan İzmir, üretim sektörünün yanında bakım, onarım, servis hizmetlerinde de öncü olacak” dedi.