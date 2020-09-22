İzmir üniversitelerinde uzaktan eğitim farklı

Yaklaşık 175 bin öğrencinin eğitim aldığı İzmir’deki 10 üniversite, gelecek ay başlaması planlanan 2020-2021 Akademik Yılı hazırlıklarını tamamladı. Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce geliştirilen ‘Egeders’i yeni güncellemelerle geliştirdiklerini belirtti, “Amacımız geleceğimiz olan gençlerin bu salgın döneminde eğitim öğretimlerini aksatmamak ve kaliteden de mümkün olduğunca ödün vermemek” dedi. Tamamen yerli uygulamanın birçok üniversite, hatta özel lise ve ortaokullar tarafından talep edildiğini dile getirdi.

‘Sorunsuz süreç’

Koronavirüs öncesinde geliştirdikleri Akıllı Kampüs uygulamasıyla teknoloji destekli eğitim modeline geçtiklerini belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Üniversitemizdeki 250 derslikte video kaydedici, elektronik tahta ve kameralar mevcut. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve tüm akademisyenlerimizin süreci sorunsuz geçirmesini sağlıyoruz” dedi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Derslerin MicrosoftTeams üzerinden yapılması planlandı. Zenginleştirilmiş ders içeriklerinin hazırlanması için İYTE Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi içinde bir dijital sınıf-stüdyo inşa ettik. Dijital ders arşivi oluşturuluyor” diye konuştu”