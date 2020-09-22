İzmir, voleybola doydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortak organizasyonu Selçuk’taki Pamucak Sahili’nde 4 gün süren CEV Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi. Zirveyi hem kadınlarda hem de erkeklerde Ukraynalı sporcular paylaştı.

U22 de Pamucak’ta

Ukrayna’nın finaldeki iki takımının mücadelesini Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko ikilisi 2-0 kazandı. Üçüncülük kürsüsüne Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) çıktı.

Erkekler final maçında Ukraynalı Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk, Letonyalı rakiplerini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Rusya’nın iki ekibi karşılaştı.

Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov çifti, Egor Zharovin-Vitaly Markov’u yenerek üçüncü oldu. Şampiyonlara kupa ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Yeşildaş verdi.

U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihleri arasında yine Pamucak Plajı’nda yapılacak.