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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de balık bereketi
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    10.10.2020 - 07:00 | | DHA

    İzmir’de balık bereketi

    Türkiye’nin diğer bölgelerine kıyasla bereketli bir sezon geçiren Egeli balıkçılar, ülkenin birçok bölgesine ürün gönderiyor.

    İzmir’de balık bereketi

    Türkiye’nin diğer bölgelerine kıyasla bereketli bir sezon geçiren Egeli balıkçılar, ülkenin birçok bölgesine ürün gönderiyor. Kemeraltı’ndaki Havra Sokağı’nda balık satışı yapanlar, Ege’de şu an en çok sardalya ve hamsi çıktığını, başta Karadeniz olmak üzere Türkiye’nin her yerine hamsinin İzmir ve Ege Bölgesi’nden gittiğini belirtti.
    Balıkların günlük olduğunu belirten esnaf, “Ege Bölgesi’nde çıkan hamsiler iri olduğundan İstanbul, Ankara ve Karadeniz’e gidiyor. İzmir dışında fiyatı 35 liraya kadar çıkıyor. İzmir’de ucuz çünkü hamsi İzmir’den çıkıyor. Hamsi 20 lira, sardalya ise 15 liradan satılıyor. Çipura 30, levrek ise 35 liradan başlıyor” bilgisini verdi. l 

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