İzmir’de ilk kez Çiğli’de

Hizmetleri dijital ortama taşıyarak hız ve zamandan tasarruf eden Çiğli Belediyesi, dijital belediye uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye İzmir’de bir ilk gerçekleştirdi, imar ve ruhsat başvurularını web adresi üzerinden online olarak almaya başladı. Başkan Utku Gümrükçü, dijital uygulamaları anlattı. Gümrükçü, “Online uygulamayla tüm imar planları sayısallaştırılıp elektronik ortama aktarıldığı için, vatandaşların belediye binasına gelmesine gerek kalmadan imar planlarına, adres ya da ada/parsel bilgileriyle erişilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca plan notlarına doğru ve hızlı şekilde ulaşılabiliyor. Artık zamanın önemi ve değeri var. Hızın çok önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Biz de bu sürece yönelik hizmetlerle halkımızın yanındayız” dedi.