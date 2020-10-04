İzmir’de maraton heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu, 42 kilometrelik koşusu ile saat 07.30’da Lozan Meydanı’ndan başlayacak. Maratonda Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergah izlenecek. 10 kilometrelik koşunun startı ise saat 08.00’de aynı noktadan verilecek. Koşu, Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapılacak. 42 kilometrelik tam maratona katılım pandemi şartları nedeniyle 300 kişi, 10 kilometrelik maratona katılımcı sayısı ise 700’le sınırlandırıldı. Etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. İmza için tek kullanımlık kalemler kullanılacak. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek. Start, dörder kişilik gruplar halinde, beşer saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak. Daha önce 9 Eylül Yarı Maratonu’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de maratonun koşucuları arasında olacak. Öte yandan sanal maratona katılmak isteyenler #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü’ne kaydolarak profil oluşturacak.



Trafik akışına düzenleme



Her iki koşu için de güzergahlar üzerindeki Şair Eşref Bulvarı, Alsancak Gar önünden Liman Caddesi, Altınyol, Anadolu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi’nden Karşıyaka Anıtı, Vasıf Çınar Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı trafiğe kapatılacak. Bugün saat 03.00’te kapatılan yollar 14.00’e kadar açılacak.