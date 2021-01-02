İzmir’de üst düzey yılbaşı denetimi

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında geldiği İzmir’de yılbaşında görevli polis memurlarını ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger ile Kemalpaşa’daki polis kontrol noktasında görevli personelle bir araya gelen Ersoy, son dönemde alınan tedbirlerle vakaların düşüş trendine girdiğini dile getirdi. Gelinen olumlu noktayı korumak için yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirten Ersoy, “Verilen mücadelenin başarılı olmasında milletimizin desteği çok önemli. Koronavirüs önlemlerini aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. l