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    HaberlerEge Haberleri İzmir’den Avrupa uçuşları artıyor
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    03.04.2020 - 07:00 | | DHA

    İzmir’den Avrupa uçuşları artıyor

    SunExpress, koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu.

    İzmir’den Avrupa uçuşları artıyor

    Misafirlerinin seyahat planlarını mevcut koşullarda daha rahat yapabilmeleri için 31 Mart 2021’e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıklayan havayolu ayrıca bu kış, yüksek talep gören Noel ve sezon tatillerinde farklı fiyat uygulaması yapmayarak yolcularına tatil dönemlerinde de sabit fiyatlar üzerinden seyahat imkânı sunacak.

    Yeni rotalar

    SunExpress, 2020/2021 Kış Sezonu’nda Antalya, İzmir ve Anadolu’dan toplamda 8 binin üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak. Önümüzdeki kış sezonunda ilk kez Antalya ve İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına Londra’yı da ekleyecek olan havayolu, her iki şehirden Paris’e haftalık uçuş sayısını da artıracak. Havayolu ayrıca, İzmir kalkışlı Amsterdam, Brüksel ve Eindhoven, Antalya’dan ise Brüksel ve Kopenhag gibi pek çok popüler Avrupa kentine uçuş düzenleyecek.

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