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    30.06.2020 - 07:00 | | Kadir Özen DHA

    İzmir’den Avrupa’ya tanı testi

    MENDERES’DE bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kiti geliştiren Türklab firması, Kovid-19’a karşı yeni bir test geliştirdi.

    İzmir’den Avrupa’ya tanı testi

    15 dakikada hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip koronavirüs tanı kiti, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 21 ülkeye ihraç edildi. Bir aylık satışlarla 5 milyon liralık gelir sağlandı.
    Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, kendilerinin geliştirdiği antikor testiyle virüse yakalanmış hastanın vücudunda Kovid-19’a karşı oluşan antikor cevabının tespit edildiğini, hastanın virüse yakalanıp yakalanmadığının da bu yoldan anlaşıldığını kaydetti. Yağlıdere, “Direkt virüsün kendisine bakmıyoruz. Hastalığa karşı kanda bağışıklık gelişmiş mi gelişmemiş mi bunun da tespitini yapıyoruz. Testimiz, 1 damla parmak kanıyla çalışıyor ve 15 dakikada sonuç veriyor. Hassasiyeti ve güvenirliği yüksek bir test” dedi. 

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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