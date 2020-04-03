İzmir’e termal koruma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilk termal kamera sistemini Konak metro istasyonuna kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Böylece hem ateşi yükselmiş hem de sağlıklı yurttaşlarımızı korumuş olacağız. Bunu 20 noktada başlatıyoruz” dedi.

İlk termal kamera sistemi metroda en çok yolcu geçişinin olduğu Konak istasyonuna kuruldu. Sebze meyve hali, otogar, gıda çarşısı, nakliyeciler sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak termal kameralar sayesinde yurttaşların ateşi anlık ve hızlı bir biçimde ölçülebilecek. Vücut ısısı 38 ve üzerinde olan yurttaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Termal kamera sayesinde 30’dan fazla kişinin ateşi aynı anda ölçülebiliyor.

Yardımlar artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar 16 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldığı ifade edilirken, 3 gün önce başlayan çorba ve ekmek dağıtımında da 8 bin aileye ulaşıldı. Başkan Tunç Soyer, kuru gıda ve hijyen paketinin yanı sıra günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan ailelere destek için üç gün önce çorba ve ekmek dağıtımını başlattı.

2 bin 500 aileye sıcak çorba

Soyer, Hilal Mahallesi’ndeki dağıtıma bir süre katılarak mahalle sakinlerine moral verdi. Şu anda 2 bin 500 aileye sıcak çorba ve 10 bin ekmek dağıtıldığı, bu rakamların önümüzdeki günlerde artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Soyer’den 1. yıl teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde bir yılı doldurduğuna vurgu yaparak bir masaj yayımladı. egedesonsoz.com’un haberine göre, 31 Mart 2019 tarihinde seçildiğini anımsatan Soyer, “Bir yıl oldu; İzmir için el ele vereli, sevinçte, tasada ortaklık edelim. İnsanlıkla birlikte çok özel günler yaşıyoruz. Zor zamanlar geçecek, üstlendiğimiz görevlerin ve paylaşmanın güzelliği geleceğe miras kalacak. Sağlıklı günlere, umutla. Teşekkürler İzmir” dedi.