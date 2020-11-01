İzmir’e yardımları ücretsiz taşıyacak

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir’de meydana gelen depremin ardından kente destek olmak için kolları sıvadı. SunExpress, 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sunduğunu duyurdu. Bilet değişikliği yapmak isteyenler, 444 0 797 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, yardım göndermek isteyen vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeyeceklerini bildirdi.

THY’den bilet değişimi imkanı

İZMİR’DE meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İzmir kalkışlı ve varışlı bilet alan yolcuların ücretsiz bilet değişimi yapabileceğini duyurdu. THY’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, “30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletler 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak” ifadesi kullanıldı. Yolcular, düzenlemeyle ilgili bilgilere “https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/” linkinden ulaşabilecek. l DHA