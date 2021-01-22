İzmir’e yatırım müjdesi

Türkiye’nin zor bir yılı geride bıraktığını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, artık bir toparlanma sürecine girildiğini ve ekonominin canlanacağını söyledi.

Grup olarak 2019 ve 2020’de toplam 10 inşaat projesi ürettiklerini ve hepsini yaşama geçirdiklerini dile getiren Kalı, 2021 ve 2022’de konut ve sağlık alanında İzmir ve Ege Bölgesi’nde önemli yatırımlar hedeflediklerini açıkladı.

‘Kent yenilenmeli’

Türkiye’nin üst sosyal ve ekonomik sınıfının gözünün İzmir’de olduğunu dile getiren Kenan Kalı, şu vurguları yaptı: “İzmir, bana göre artık Türkiye’nin 2. büyük kenti. Çünkü, İzmir ve Manisa’yı tek bir şehir olarak düşünmek gerekli. Zengin insanlar, İzmir’e geliyor ve gelirken servetlerini de getiriyor. Bununla birlikte İzmir’in kent yapısı eski ve artık yarıdan fazlasının yenilenmesi gerekiyor. İnsanlar ekonomik durumları düzeldikçe daha iyi evlerde oturmak istiyor. Deprem riski sebebiyle insanların bir an önce sağlıklı evlere geçmesi önem taşıyor. İzmir’de yapılacak kentsel dönüşüm projeleri şehrin ekonomisini de dinamik hale getirir ve canlandırır. İzmir’in turizm, sağlık, tarım ve sanayi üretimi sektörleriyle ekonomiden aldığı pay giderek artıyor.”

‘Yeni konutlar yapacağız’

2021 ve 2022’de 5 yeni inşaat projesine başlamaya hazırlandıklarını kaydeden Kalı, şu bilgileri verdi: “İzmir’in her noktasında olmayı seviyoruz. Çünkü kentin potansiyeline inanıyoruz. 2021 ve 2022 yılı içerisinde Gaziemir, Urla, Alsancak ve Çiğli’de yeni konut projelerine başlayacağız. Doğru lokasyonda doğru işler yapmamız ve asıl mesleğim olan cerrah titizliği de inşaat sektörüne de dolaylı olarak yansıdı. MyVia ve MyWay markaları, bir güven duygusu uyandırdı. Yeni konutlar hem deprem hem de pandemi nedeniyle doğal yaşam konsepti sunacak; bahçeli yaşama daha çok özen göstereceğiz. Evleri ayrıca denizle buluşturuyoruz.”

2023 sonunda grup olarak yüzde 100 büyüme hedefleri olduğuna dikkat çeken Kalı, “Sağlık sektöründeki yatırımları sürdüreceğiz. 3 yeni yatırım daha yapmak istiyoruz. Şu anda Gözde İzmir Hastanesi ve Özel Sağlık Hastanesi olarak kentin merkezindeyiz. İzmir’in kuzey ve güneyine iki yeni hastane daha kazandıracağız. Özel Sağlık Hastanesi ile birlikte sağlık turizmi konusuna da ağırlık vermeye başladık. Şu anda İzmir’e İngiltere’den hasta getiriyoruz. Sağlık turizmi için Amerikalı bir şirketle anlaştık.”

‘Tersine beyin göçü’

Özel Sağlık Hastanesi yatırımının yeni bir heyecan kaynağı olduğunu dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, “Özel Sağlık, zaten 50 yıl boyunca kente hizmet eden ve 3 kuşağa hitap eden bir hastane. İlk tedavisini robotik cerrahiyle yapan belki de tek hastanedeyiz. Artık 3 boyutlu robotik cerrahi teknolojisi, nöro navigasyon görüntüleme teknolojisi gibi özel imkânlarımız var. İzmirliler artık sağlık hizmeti için İstanbul’a gitmiyor. İnsanları en iyi doktorlarla, tıbbi cihazlarla ve en iyi otelcilik hizmetiyle sağlıklarına kavuşturmak istiyoruz. İzmir’de eskiden beri yaşanan beyin göçü de tersine döndü. İstanbul’dan İzmir’e, çalışmak için nitelikli birçok doktor geliyor” diye konuştu.