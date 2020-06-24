İzmir’i sağanak vurdu!

Gaziemir’de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yerini sel bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Manzaraya bölge halkı tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ile Gaziemir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Aktepe Mahallesi’ndeki esnaftan biri de sel suyunda balık yakalamaya çalışarak tepkisini gösterdi. l DHA