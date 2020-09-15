İzmir’in belediyeleri sanki fanusta yaşıyor

Bornova 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2019’daki yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının değiştiğini ancak sorunların çözümü konusunda zihniyette bir değişim olmadığını dile getirdi. Yerel yönetimin gündeminde, İzmir’in sorunlarının bulunmadığını ifade eden Dağ, “Apayrı bir dünyada, fanusta yaşayan Büyükşehir ve ilçe belediyeleri görüyoruz. Mal beyanında Seferihisar’daki 21.5 dönümlük zeytinlik alanın değerini 100 bin lira gösteren Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in arazisinin değeri milyonlarca lira; bir açıklama yapıp kamuoyunu tatmin edecek bir husus ortaya koymanız lazım” diye konuştu.“Asla taş üstüne taş koymayacaklar. Laf üstüne laf koymaya devam edecekler” sözleriyle CHP’li belediyeleri eleştiren eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, “2023’te AK Parti İzmir’de birinci parti olacak. İzmir’i AK Parti’nin hizmet bayrağı ile tanıştıracağız. İzmirsiz Türkiye eksiktir. İzmir, şu andaki halini hak etmiyor. Körfezi biz kurtarırız, yağmur suyu, su, kanalizasyon, ulaşım problemini biz çözeriz” diye konuştu.

Kafaları kuma gömülü

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” değil Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” sözlerini eleştiren Dağ, devekuşu benzetmesi yaptı. “CHP’nin İl Başkanı, ‘Atatürk’ demeyi zûl görüyor” diyen Dağ, “CHP için ihraç sebebi sayılabilecek bu durum karşısında konunun muhatapları kafalarını kuma gömmüş durumdalar” ifadelerini kullandı.