'İzmir’in düğünü yakın'

İnciraltı’nı yerinde inceleyen Kahraman ile Dedeş, Vali Yavuz Selim Köşger’e gelinen süreç hakkında bilgi verdi. Kahraman, İnciraltı planları konusunda İzmir’in tüm hassasiyetlerini gözeterek kente yeni nitelikli yeşil alanlar kazandıracaklarını belirtti, sağlık turizmi odaklı yapılacak planlama hakkında bilgi verdi.



Erdoğan’a teşekkür



Toplantıyla ilgili konuşan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, “İzmir’den sesimizi duyan Cumhurbaşkınımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci başından beri takipçisi olan Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. İzmir’in 40 yıllık sorunu olan İnciraltı hassasiyetle adım adım sonuca ulaşmakta. Artık İzmir’in düğün günü yakın. İzmir’in doğru bir planlamayla nitelikli yeşil alanlar, turizm, istihdam ve ekonomi yönünden kalkınmayı başarabileceğinin kanıtı İnciraltı olacaktır” dedi.