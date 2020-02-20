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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in lider aracı Fiat oldu
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    20.02.2020 - 07:00 |

    İzmir’in lider aracı Fiat oldu

    2019 yılını Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, İzmir’in de lider markası oldu.

    İzmir’in lider aracı Fiat oldu

    2019 yılını Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, İzmir’in de lider markası oldu. Fiat, başarısını İzmir’de de sürdürdü. TÜİK verilerine göre, 17 bin 146 araç satıldı. Yüzde 17’lik pazar payına ulaştı. Satış Direktörü Mahmut Karacan, Fiat’ın İzmir’deki gücünü temsil eden Poyraz, Birmot, Enriko Aliberti ile süregelen işbirliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz da, Fiat markasının İzmir’deki temsilcileri olarak satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti önceliği ile çalıştıklarını vurguladı.

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