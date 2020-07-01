İzmir’ın limanlarıyla dünyaya açılabiliriz

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kovid-19 sonrası yeni dünyada deniz yolunu ve limanları en etkin şekilde organize edip tedarik zincirini koruyan ülkelerin bir adım öne geçeceğini söyledi.1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yılını kutlayan Öztürk, “Büyük Önder Atatürk’ün “Denizini kontrol altında tutan, ihtiyacı olan bir şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği konuma ulaştırabilen kazanır” sözü, “Denizci Millet, Denizci Ülke” olma hedefinde bize ışık tutmaya devam ediyor” dedi. Denizciliğin hem hacmen hem de otonom gemiler, insansız limanlar, Lojistik 4.0 ve Blockchain teknolojisi ile dijital olarak dönüştüğünü ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

Denizci şehre dönüşüm

“Üç tarafı denizle çevrili bir ülke olarak en ucuz ve çevreci taşıma modu olan denizyolunu, diğer taşıma modları ile entegre şekilde çalıştırmalıyız. Limanları sanayi merkezlerine bağlayıp lojistik performansımızı artırırsak ülke ekonomisinin rekabet gücünü de yükseltmiş oluruz. İzmir limanları, yaklaşık 1.6 milyon TEU elleçleme rakamı ile ülkemiz konteyner taşımacılığında yüzde 15 paya sahip. Alsancak Limanı ve bu limanla birlikte değerlendirilecek “Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi”, Aliağa bölgemizdeki limanlar ile Kuşak ve Yol Projesi’nde aktarma merkezi olarak konumlanabiliriz. Çin’in Avrupa’daki lojistik üssü haline gelen Pire Limanı’na alternatif olmamız mümkün. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’nin de hızla tamamlanması gerekiyor. Odamızın da işbirliği yaptığı İzmir Denizcilik Kültür Merkezi ve İzmir Deniz Festivali projeleri ile İzmir’i denizci şehre dönüştürebiliriz.”

Burhaniye Limanı’nda kutlama

1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı’nın 94.yıldönümü, Burhaniye Limanı’nda bu akşam saat 18.00’de törenle kutlanıyor. Kovid-19 salgınından dolayı etkinliklerinin yapılmayacağı program kapsamında; Burhaniye Kaymakam vekili Şeref Aydın, Garnizon Komutanı Top. Bin. Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından Türk Deniz Şehitleri adına denize çelenk bırakılacak. Çelenk töreni sonrası saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte göndere bayrak çekildikten sonra program sona erecek.