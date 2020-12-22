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    22.12.2020 - 00:03 | | AA

    İzmir’in salgın üssü

    İzmir’in salgın üssü

    İzmir’de Valilik bünyesinde yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple görev yapan İl Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi, 10 ayda 645 bin çağrı aldı, koronavirüsle sosyal mücadelede adeta merkez üs haline geldi. Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletmeye başladı. Merkez öncelikli olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve evlerinde karantinada olması gerekenlerin kontrol edilerek taleplerinin karşılanmasına ağırlık veriyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu belirlenenlerin mahalle ekipleriyle evlerinde denetimlerini sağlayan merkez görevlileri, vatandaşlardan gelen seyahat belgesi gibi talepleri de yanıtlıyor. Salgınla mücadele konusunda vatandaşların ilk başvuru noktası olan merkezin müdürü Tuncay Volkan Bayat, “645 bin talep  telefonu geldi. Biz bunlardan 570 binini yerine getirdik” dedi.

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