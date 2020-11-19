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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in tanrıçası
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    19.11.2020 - 00:02 |

    İzmir’in tanrıçası

    Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığındaki ekip, Yeşilova Höyüğün’de 8200 yıl öncesine ait Ana Tanrıça heykelciği buldu.

    İzmir’in tanrıçası

    Derin, “Küçük heykelcik; ayakta duran, küçük göğüslü, dar kalçalı, hafif göbekli bir çıplak kadın şeklinde ancak baş kısmı kırılmış. Başı kırıldıktan sonra kıvrık sol kolu üzerine delik açılarak kolye olarak kullanılmaya çalışılmış” dedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Kültürel mirasımız gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.

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