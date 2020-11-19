İzmir’in tanrıçası

Derin, “Küçük heykelcik; ayakta duran, küçük göğüslü, dar kalçalı, hafif göbekli bir çıplak kadın şeklinde ancak baş kısmı kırılmış. Başı kırıldıktan sonra kıvrık sol kolu üzerine delik açılarak kolye olarak kullanılmaya çalışılmış” dedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Kültürel mirasımız gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.