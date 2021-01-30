‘İzmir’in verilerini özgürleştiriyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “akıllı şehir İzmir” hedefi doğrultusunda kentle ilgili verilerini ücretsiz erişime açtı. acikveri.bizizmir.com adresindeki portalın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün İzmir’in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz. New York, Londra, Paris, Seul, Barselona gibi şehirler açık veri portallarını yıllardır başarıyla kullanıyor. Yaşamlarımıza dokunan her şeyin dijitalleştiği günümüzde demokrasiyi de özgürlükleri de fırsat eşitliğini de dijital ortama taşıyabilmeliyiz. Açık veri, Büyükşehir öncelikli olmak üzere İzmir’deki kamusal yapıların kurumsal kapasitesini artıracak. Hem kurum içi hem de kurumlar arası daha etkin bilgi akışı ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacak” dedi.

‘Gurur verici oldu’

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise “Büyükşehir Belediyemiz akıllı ulaşım, e- belediye, akıllı trafik sistemi, kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi imkanı, elektrikli halk ulaşımı araçları, akıllı kamusal bisiklet kullanımı gibi projeleri ile fiiliyatta akıllı kentin birçok bileşenini vatandaşlarına sunmak için çalışıyor. Dünyanın önde gelen akıllı kentlerinde olduğu gibi vizyoner bir bakış açısının İzmir’de de bu lansman ile birlikte hayata geçirildiğini görmek gurur verici” diye konuştu. Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu Danışmanlık Grubu Küresel Başkanı Veronica Nyhan Jones mesajında , “Odağımız İzmir’in akıllı şehir olarak gelişme çabalarını desteklemektir” dedi. Portalla ilk aşamada Büyükşehir’İn hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setini erişime açıldı.