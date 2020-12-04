Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (MPİOSB) katılımcıların da yer aldığı yeni Müteşebbis Heyet görevine başladı. Yedi üyesi parsellerinde yapı kullanma izin belgesini alan katılımcılar arasından seçilen, kalan sekiz üyesi de kurucu ortaklar EBSO, Menemen Belediyesi ve Menemen Ticaret Odası’ndan seçilen 15 kişilik yeni Müteşebbis Heyet’in Başkanlığına Haydar Atılgan, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise, bölgenin kuruluşundan beri aynı görevi sürdüren Salih Esen yeniden seçildi. Başkan Vekili olarak M. Kazım Sertdemir, üye olarak da Haydar Atılgan, Efe Göktoğan ve İbrahim Paksu yeni Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

‘Bir hayalle yola çıktık’

OSB’yi çok zor şartlar altında sıfırdan bugünlere getirdiklerini belirten MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, “2000 yılının başında plastik sektörünü aynı çatı altında toplama hayali ile başladığımız bu serüvende İzmir’in yüz akı olduk. Mevzuat gereği katılımcılarımız da artık yönetime dahil oldu. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak OSB’mizi daha iyi yerlere getireceğimizden kuşkum yok” dedi. Pandemi süreci ile artan ekonomik belirsizliklere rağmen OSB’de yatırımların devam ettiğini belirten Esen “Bölgemizdeki parsellerin tamamı tahsis edildi. Bu parsellerin yarısından fazlasında üretim başladı. Diğer parsellerde de inşaat ve proje çalışmaları devam ediyor. Ülke ekonomisine hali hazırda yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. Parsellerin tamamı üretime geçtiğinde bu rakamın 5 bin kişiye çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.